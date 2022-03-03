Российско-украинские переговоры. Вторая встреча. ПЕРВЫЕ КАДРЫ

Источник материала: БелТА

Второй раунд переговоров России и Украины в Беларуси. Брестская область. ПЕРВЫЕ КАДРЫ

Российская делегация прибыла на вторые переговоры в Беларусь еще накануне вечером. Главный переговорщик от России помощник Президента Владимир Мединский рассказал о наличии блока предложений из трех частей. Он касается военно-технического аспекта, гуманитарно-международного и политического. Украинская делегация прилетела на встречу только 3 марта. Перед вылетом к месту переговоров один из членов делегации от украинской стороны Давид Арахамия сообщил, что программа минимум – гуманитарные коридоры. "Далее по обстоятельствам", – написал он в своем аккаунте в одной из социальных сетей.

Напомним, 28 февраля в Гомельской области на Припяти - недалеко от украинской границы - состоялся первый раунд российско-украинских мирных переговоров. Стороны в течение пяти часов переговоров определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения, и разъехались для консультаций в свои столицы. Тогда же стало известно о возможности проведения в ближайшие дни новой встречи, на этот раз уже на польско-белорусской границе.