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В Беларуси стартовал второй раунд российско-украинских переговоров
03.03.2022 17:51 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области Беларуси стартовал второй раунд российско-украинских переговоров, передает корреспондент БЕЛТА.
Перед вылетом к месту переговоров один из членов делегации от украинской стороны Давид Арахамия сообщил, что программа минимум - гуманитарные коридоры. "Далее по обстоятельствам", - написал он в своем аккаунте в одной из социальных сетей.
Российская делегация прибыла на переговоры еще накануне вечером. Главный переговорщик от России помощник Президента Владимир Мединский рассказал о наличии блока предложений из трех частей. Он касается военно-технического аспекта, гуманитарно-международного и политического.
Ранее МИД Беларуси обнародовал фото зала для второго раунда переговоров под условным названием "Домик охотника".
Первый раунд переговоров состоялся в Беларуси 28 февраля на берегу реки Припять в здании, которое называли "Домик рыбака".-0-
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Перед вылетом к месту переговоров один из членов делегации от украинской стороны Давид Арахамия сообщил, что программа минимум - гуманитарные коридоры. "Далее по...
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