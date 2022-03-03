﻿ В Беларуси стартовал второй раунд российско-украинских переговоров. 21.by
﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси стартовал второй раунд российско-украинских переговоров

03.03.2022 17:51 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области Беларуси стартовал второй раунд российско-украинских переговоров, передает корреспондент БЕЛТА.

Перед вылетом к месту переговоров один из членов делегации от украинской стороны Давид Арахамия сообщил, что программа минимум - гуманитарные коридоры. "Далее по обстоятельствам", - написал он в своем аккаунте в одной из социальных сетей.

Российская делегация прибыла на переговоры еще накануне вечером. Главный переговорщик от России помощник Президента Владимир Мединский рассказал о наличии блока предложений из трех частей. Он касается военно-технического аспекта, гуманитарно-международного и политического.

Ранее МИД Беларуси обнародовал фото зала для второго раунда переговоров под условным названием "Домик охотника".

Первый раунд переговоров состоялся в Беларуси 28 февраля на берегу реки Припять в здании, которое называли "Домик рыбака".-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Перед вылетом к месту переговоров один из членов делегации от украинской стороны Давид Арахамия сообщил, что программа минимум - гуманитарные коридоры. "Далее по...
 
Новости дня
Новости политики
 
Российско-украинские переговоры. Вторая встреча. ПЕРВЫЕ КАДРЫ
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Новости Политики

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by