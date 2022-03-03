В Беларуси стартовал второй раунд российско-украинских переговоров

Источник материала: БелТА

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области Беларуси стартовал второй раунд российско-украинских переговоров, передает корреспондент БЕЛТА.

Перед вылетом к месту переговоров один из членов делегации от украинской стороны Давид Арахамия сообщил, что программа минимум - гуманитарные коридоры. "Далее по обстоятельствам", - написал он в своем аккаунте в одной из социальных сетей.

Российская делегация прибыла на переговоры еще накануне вечером. Главный переговорщик от России помощник Президента Владимир Мединский рассказал о наличии блока предложений из трех частей. Он касается военно-технического аспекта, гуманитарно-международного и политического.

Ранее МИД Беларуси обнародовал фото зала для второго раунда переговоров под условным названием "Домик охотника".

Первый раунд переговоров состоялся в Беларуси 28 февраля на берегу реки Припять в здании, которое называли "Домик рыбака".-0-