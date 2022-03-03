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Лукашенко одобрил проект договора с Россией о гармонизации таможенного законодательства

03.03.2022 18:57 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко сегодня подписал указ №79, которым одобрен проект договора между Беларусью и Россией о гармонизации таможенного законодательства и сотрудничестве в таможенной сфере в качестве основы для проведения переговоров. Об этом БЕЛТА сообщили в м белорусского лидера.

Подготовка международного договора в сфере таможенного взаимодействия предусмотрена Основными направлениями реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы, утвержденными декретом Высшего государственного совета Союзного государства 4 ноября 2021 года.

Проектом договора закрепляются направления сотрудничества таможенных органов двух стран (информационное взаимодействие, совместный таможенный контроль, категорирование лиц, совершающих таможенные операции), создание в структуре Таможенного комитета Союзного государства Межгосударственного центра для координации работы по управлению рисками, а также реализации аналитических функций и мониторинга совершения таможенных операций.

Государственный таможенный комитет Беларуси уполномочен на проведение переговоров по данному проекту договора и его подписание при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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