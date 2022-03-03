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В МИД обсудили актуальные направления сотрудничества Беларуси и Сирии
03.03.2022 20:15 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Сирийской Арабской Республики в Республике Беларусь Мохаммадом аль-Умрани, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.
Посол Сирии передал копию поздравительного послания Президента Сирии Башара Асада в адрес Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко по итогам успешного проведения республиканского референдума о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь.
Также в ходе встречи были обсуждены актуальные направления белорусско-сирийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях.-0-
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Посол Сирии передал копию поздравительного послания Президента Сирии Башара Асада в адрес Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко по итогам...
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