|
Россия и Украина продолжат переговоры в третьем раунде
03.03.2022 20:33 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
3 марта, Брестская область /Корр. БЕЛТА/. Россия и Украина продолжат переговоры в третьем раунде. Об этом заявил журналистам советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает корреспондент БЕЛТА.
/Будет дополнено/.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
3 марта, Брестская область /Корр. БЕЛТА/. Россия и Украина продолжат переговоры в третьем раунде. Об этом заявил журналистам советник главы...
|
Архив (Новости Политики)