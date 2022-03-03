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Представитель Украины: мы с Россией достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров
03.03.2022 20:39 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
3 марта, Брестская область /Корр. БЕЛТА/. Россия и Украина достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров. Об этом заявил журналистам советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает корреспондент БЕЛТА.
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Представитель Украины: мы с Россией достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров
Об этом заявил журналистам советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
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