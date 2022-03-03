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Россия и Украина договорились о возможном прекращении огня в районе гуманитарных коридоров

03.03.2022 20:45 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 марта, Брестская область /Корр. БЕЛТА/. Россия и Украина договорились о возможном прекращении огня в районе гуманитарных коридоров. Об этом заявил журналистам советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает корреспондент БЕЛТА.

 

"Не везде, а только в тех местах, где будут находиться, собственно, сами гуманитарные коридоры, возможно будет прекращение огня на время проведения эвакуации", - сказал он.

 

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3 марта, Брестская область /Корр. БЕЛТА/. Россия и Украина договорились о возможном прекращении огня в районе гуманитарных коридоров. Об...
 
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