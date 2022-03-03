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Вторая встреча. Итоги. Переговоры России и Украины в Беларуси. Заявление Мединского

03.03.2022 20:45 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

В Брестской области в Беларуси прошла вторая встреча российско-украинских переговоров. К чему пришли стороны? Заявление помощника Президента РФ Владимира Мединского.

 
 
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В Брестской области в Беларуси прошла вторая встреча российско-украинских переговоров. К чему пришли стороны? Заявление помощника...
 
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