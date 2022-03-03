Источник материала: БелТА

3 марта, Брестская область /Корр. БЕЛТА/. Россия и Украина во время второго раунда переговоров достигли взаимопонимания по ряду вопросов. Об этом заявил сегодня журналистам руководитель российской делегации на переговорах с украинской стороной помощник президента Владимир Мединский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Только что закончились переговоры с украинской стороной, на которых мы обсудили все три блока вопросов: вопрос военный, вопрос международно-гуманитарный и третий вопрос - вопрос будущего политического урегулирования конфликта", - рассказал Владимир Мединский.

По его словам, по некоторым позициям стороны достигли взаимопонимания. "Но главный вопрос, который решили сегодня, - это вопрос спасения людей", - заявил политик.

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