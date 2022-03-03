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Слуцкий: России и Украине еще предстоит определить механику организации гуманитарных коридоров

03.03.2022 21:09 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. России и Украине еще предстоит определить механику организации гуманитарных коридоров. Об этом заявил председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий по завершении в Брестской области российско-украинских переговоров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Завершился второй очень важный раунд российско-украинских переговоров. Удалось достигнуть понимания по архиважному вопросу гуманитарных коридоров. Конечно, еще предстоит определить механику, и в первую очередь военным ведомствам. Но, тем не менее, нам теперь есть что ответить десяткам людей, чьи дети, родственники, родители находятся в опасных на сегодня зонах на территории Украины. Думаю, что в ближайшее время им будет предоставлена возможность безопасно эти зоны покинуть. Ничего важнее нет. Поскольку это человеческие жизни", - сказал парламентарий.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Завершился второй очень важный раунд российско-украинских переговоров. Удалось достигнуть понимания по архиважному вопросу гуманитарных коридоров", - сказал...
 
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