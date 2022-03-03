Слуцкий: России и Украине еще предстоит определить механику организации гуманитарных коридоров

Источник материала: БелТА

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. России и Украине еще предстоит определить механику организации гуманитарных коридоров. Об этом заявил председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий по завершении в Брестской области российско-украинских переговоров , передает корреспондент БЕЛТА.

"Завершился второй очень важный раунд российско-украинских переговоров. Удалось достигнуть понимания по архиважному вопросу гуманитарных коридоров. Конечно, еще предстоит определить механику, и в первую очередь военным ведомствам. Но, тем не менее, нам теперь есть что ответить десяткам людей, чьи дети, родственники, родители находятся в опасных на сегодня зонах на территории Украины. Думаю, что в ближайшее время им будет предоставлена возможность безопасно эти зоны покинуть. Ничего важнее нет. Поскольку это человеческие жизни", - сказал парламентарий.-0-