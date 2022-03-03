Гуманитарные коридоры и ожидаемые решения на высшем уровне. Итоги второго раунда переговоров России и Украины

Источник материала: БелТА

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переговорщики России и Украины 3 марта завершили второй раунд мирных переговоров. Встреча прошла в Брестской области в месте, который условно назвали "Домик охотника", передает корреспондент БЕЛТА.

Российская делегация прибыла к месту переговоров еще накануне, 2 марта, и лишь спустя почти сутки на вертолетах с территории Польши прибыли украинские переговорщики. Стороны в этот раз вместе выбрали новую локацию для встречи - в предыдущий раз переговоры проходили на берегу реки Припять недалеко от белорусско-украинской границы в "Домике рыбака".

"Мы вместе решили. Здесь удобнее и нам, и украинской стороне. Брест - хороший аэропорт, украинской стороне ближе к польской границе, поскольку они, насколько я понимаю, заезжают через Польшу", - рассказал накануне переговоров руководитель российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский.

Второй раунд переговоров продолжался не многим более 2,5 часа, что вдвое короче первой встречи переговорщиков. По итогам были сделаны заявления сторон. Главный вопрос, по которому удалось договориться, - это организация гуманитарных коридоров для спасения жизней мирных граждан, однако анонсированы и возможные предстоящие решения на высшем уровне.

Из заявления украинской стороны:

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что стороны договорились "продолжить работу в третьем раунде в максимально ближайшие сроки". Позже стало известно, что очередную встречу также планируется провести в Беларуси.

"Только что завершился второй раунд переговоров между российской и украинской сторонами. К огромному сожалению, мы не получили тех результатов, на которые рассчитывали. Единственное, что я могу сказать: обсудили достаточно подробно гуманитарный аспект, потому что достаточно много городов сейчас находится в окружении, там драматическая ситуация с продуктами питания, медикаментами, эвакуацией", - отметил Михаил Подоляк.

Россия и Украина договорились о возможном прекращении огня в районе гуманитарных коридоров: "Не везде, а только в тех местах, где будут находиться, собственно, сами гуманитарные коридоры, возможно будет прекращение огня на время проведения эвакуации. С этой целью в самое ближайшее время будут организованы специальные каналы связи и взаимодействия и будут сформированы соответствующие логистические процедуры".

"Стороны достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения, а также для доставки медикаментов и продуктов питания в места наиболее ожесточенных боев с возможностью (подчеркиваю, с возможностью) временного прекращения огня на период, когда будет осуществляться эвакуация в секторах, где она проводится", - сказал Михаил Подоляк.

Из заявления российской стороны:

Владимир Мединский рассказал, что стороны обсудили все три блока вопросов: военный, вопрос международно-гуманитарный и третий - вопрос будущего политического урегулирования конфликта.

По словам российского переговорщика, по некоторым позициям стороны достигли взаимопонимания. "Но главный вопрос, который решили сегодня, - это вопрос спасения людей, гражданских лиц, которые оказались в зоне военных столкновений. Представители министерств обороны договорились о формате режима поддержания гуманитарных коридоров для выхода гражданского населения, возможно, временном прекращении боевых действий в секторе гуманитарного коридора на период выхода гражданского населения. Я считаю, что это существенный прогресс", - заявил Владимир Мединский.

Итоги второго раунда переговоров прокомментировал и председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий. "Удалось достигнуть понимания по архиважному вопросу гуманитарных коридоров. Конечно, еще предстоит определить механику, и в первую очередь военным ведомствам. Но, тем не менее, нам теперь есть что ответить десяткам людей, чьи дети, родственники, родители находятся в опасных на сегодня зонах на территории Украины. Думаю, что в ближайшее время им будет предоставлена возможность безопасно эти зоны покинуть. Ничего важнее нет. Поскольку это человеческие жизни", - сказал парламентарий.

"Конечно, для реализации договоренностей (я не буду сегодня их озвучивать) предстоит третий не менее важный раунд переговоров. В самые ближайшие дни потребуются парламентские усилия. Некоторые договоренности нужно будет закреплять и затем проводить процедуры национальной ратификации. Но это вопрос, может быть, не столь быстрый. И, тем не менее, тянуть с реализацией тех договоренностей, которые достигнуты и будут закреплены на высшем уровне в самые ближайшие дни или, может быть, даже часы, которые будут достигнуты в ходе следующего раунда переговоров, ни в коем случае не следует. Ответственность чрезвычайно высока. Продолжаем работать", - заявил Леонид Слуцкий.-0-

Мединский о переговорах с Украиной: мы решили главный вопрос - вопрос спасения людей

Слуцкий: договоренности между Россией и Украиной будут закреплены на высшем уровне

Слуцкий: России и Украине еще предстоит определить механику организации гуманитарных коридоров