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"Мы уберегли Отчизну от беспорядка и беззакония". Лукашенко поздравил сотрудников МВД с Днем милиции

04.03.2022 07:03 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с 105-й годовщиной со дня образования белорусской милиции. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Этот праздник символизирует приверженность правоохранителей лучшим традициям служения народу и стране, которые закладывались многими поколениями сотрудников МВД, отметил белорусский лидер.

"Ваша самоотверженность, высокая мера ответственности и профессионализма определяют готовность органов внутренних дел эффективно обеспечивать правопорядок и общественную безопасность, реально защищать имущественные и социальные права граждан, гарантированные Конституцией Республики Беларусь, - говорится в поздравлении. - Вместе мы сохранили и укрепили мир и стабильность, уберегли Отчизну от беспорядка и беззакония. Белорусские граждане уверены, что и впредь будут надежно защищены государством, законными силой и властью, которые даны вам народом".

Президент поблагодарил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел за службу Родине и пожелал им крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в ответственной деятельности во имя процветания Беларуси.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Этот праздник символизирует приверженность правоохранителей лучшим традициям служения народу и стране, которые закладывались многими поколениями сотрудников...
 
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