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Лукашенко сегодня подпишет решение республиканского референдума

04.03.2022 09:45 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня подпишет решение республиканского референдума, сообщает БЕЛТА.

Как информирует Telegram-канал "Пул первого", торжественная церемония пройдет во Дворце Независимости. Ее можно будет увидеть в прямом эфире телеканала "Беларусь 1". Начало в 12:00.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Как информирует Telegram-канал "Пул первого", торжественная церемония пройдет во Дворце Независимости. Ее можно будет увидеть в прямом эфире телеканала "Беларусь 1"....
 
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