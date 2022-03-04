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Лукашенко сегодня подпишет решение республиканского референдума
04.03.2022 09:45 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня подпишет решение
Как информирует Telegram-канал "Пул первого", торжественная церемония пройдет во Дворце Независимости. Ее можно будет увидеть в прямом эфире телеканала
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Как информирует Telegram-канал "Пул первого", торжественная церемония пройдет во Дворце Независимости. Ее можно будет увидеть в прямом эфире телеканала "Беларусь 1"....
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