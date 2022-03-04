﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Политолог: изолировать экономику Союзного государства от внешнего мира Западу не удастся

04.03.2022 10:51 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изолировать экономику Союзного государства от внешнего мира Западу не удастся. Такое мнение в эфире телеканала "Беларусь 1" высказал доцент экономического факультета МГУ, российский политолог Максим Чирков, сообщает БЕЛТА.

"Тем или иным способом изолировать российскую экономику или экономику Союзного государства от внешнего мира просто не получится. На сегодняшний день понятно, что те санкции, которые вводятся в отношении России, долго существовать не смогут. И это во многом уже видно. Допустим, что касается авиасообщений. Это настолько неудобно. В первые дни было понятно, что это уже касается обычных людей и будет огромное количество недовольных людей как в Европе, странах Запада, так и в России", - сказал Максим Чирков.

По его словам, все ограничения, которыми пытаются запугать Россию и Беларусь, только доказывают безрассудную политику участников санкционного противостояния.

"Ограничения после окончания такой горячей фазы конфликта на территории сопредельного государства, наверное, не быстро, но постепенно и устойчиво начнут сниматься. Потому что это приносит большое неудобство гражданам стран, участвующих в санкционном противостоянии. Очень большой ущерб экономике государств, которые участвуют в санкционном противостоянии", - констатировал политолог.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все ограничения, которыми пытаются запугать Россию и Беларусь, только доказывают безрассудную политику участников санкционного противостояния.
 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко сегодня подпишет решение республиканского референдума
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Новости Политики

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by