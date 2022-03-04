|
Политолог: изолировать экономику Союзного государства от внешнего мира Западу не удастся
04.03.2022 10:51 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изолировать экономику Союзного государства от внешнего мира Западу не удастся. Такое мнение в эфире телеканала
"Тем или иным способом изолировать российскую экономику или экономику Союзного государства от внешнего мира просто не получится. На сегодняшний день понятно, что те санкции, которые вводятся в отношении России, долго существовать не смогут. И это во многом уже видно. Допустим, что касается авиасообщений. Это настолько неудобно. В первые дни было понятно, что это уже касается обычных людей и будет огромное количество недовольных людей как в Европе, странах Запада, так и в России", - сказал Максим Чирков.
По его словам, все ограничения, которыми пытаются запугать Россию и Беларусь, только доказывают безрассудную политику участников санкционного противостояния.
"Ограничения после окончания такой горячей фазы конфликта на территории сопредельного государства, наверное, не быстро, но постепенно и устойчиво начнут сниматься. Потому что это приносит большое неудобство гражданам стран, участвующих в санкционном противостоянии. Очень большой ущерб экономике государств, которые участвуют в санкционном противостоянии", - констатировал политолог.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все ограничения, которыми пытаются запугать Россию и Беларусь, только доказывают безрассудную политику участников санкционного противостояния.
|
Архив (Новости Политики)