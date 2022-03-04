Политолог: изолировать экономику Союзного государства от внешнего мира Западу не удастся

Источник материала: БелТА

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изолировать экономику Союзного государства от внешнего мира Западу не удастся. Такое мнение в эфире телеканала "Беларусь 1" высказал доцент экономического факультета МГУ, российский политолог Максим Чирков, сообщает БЕЛТА.

"Тем или иным способом изолировать российскую экономику или экономику Союзного государства от внешнего мира просто не получится. На сегодняшний день понятно, что те санкции, которые вводятся в отношении России, долго существовать не смогут. И это во многом уже видно. Допустим, что касается авиасообщений. Это настолько неудобно. В первые дни было понятно, что это уже касается обычных людей и будет огромное количество недовольных людей как в Европе, странах Запада, так и в России", - сказал Максим Чирков.

По его словам, все ограничения, которыми пытаются запугать Россию и Беларусь, только доказывают безрассудную политику участников санкционного противостояния.

"Ограничения после окончания такой горячей фазы конфликта на территории сопредельного государства, наверное, не быстро, но постепенно и устойчиво начнут сниматься. Потому что это приносит большое неудобство гражданам стран, участвующих в санкционном противостоянии. Очень большой ущерб экономике государств, которые участвуют в санкционном противостоянии", - констатировал политолог.-0-