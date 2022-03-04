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Прямой эфир! Речь Лукашенко! Президент подпишет решение республиканского референдума!

04.03.2022 11:21 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня подпишет решение республиканского референдума. Начало в 12.00.

Как сообщалось, 27 февраля проведен республиканский референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь. На референдум был вынесен один вопрос: принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь? И два варианта ответа - "за" и "против".

Итоговые результаты референдума ЦИК утвердил 3 марта. По данным комиссии, явка составила 78,63% от общего списка граждан, которые имеют право участвовать в референдуме. За принятие изменений и дополнений Конституции проголосовали 4 440 830 граждан, что составило 82,86% голосовавших, или 65,16% от внесенных в списки для голосования.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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27 февраля проведен республиканский референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь.
 
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