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Лукашенко подписал Решение республиканского референдума по Конституции
04.03.2022 12:15 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на торжественной церемонии во Дворце Независимости подписал Решение республиканского референдума по изменениям и дополнениям в Конституцию страны, передает корреспондент БЕЛТА.
На мероприятие во Дворце Независимости приглашены более тысячи человек. В их числе высшие должностные лица, члены правительства, представители различных министерств и ведомств, Конституционного и Верховного судов, делегации от областей и города Минска, эксперты и представители общественности.
Как сообщалось, 27 февраля проведен республиканский референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь. На референдум был вынесен один вопрос: принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь? И два варианта ответа - "за" и "против".
Итоговые результаты референдума ЦИК утвердил 3 марта. По данным комиссии, явка составила 78,63% от общего списка граждан, которые имеют право участвовать в референдуме. За принятие изменений и дополнений Конституции проголосовали 4 440 830 граждан, что составило 82,86% голосовавших.-0-
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На мероприятие во Дворце Независимости приглашены более тысячи человек. В их числе высшие должностные лица, члены правительства, представители различных...
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