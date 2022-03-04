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Лукашенко: белорусы выбрали эволюционное преобразование политической системы

04.03.2022 12:27 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы сделали выбор в пользу эволюционных преобразований политической системы. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на торжественной церемонии подписания Решения республиканского референдума, передает корреспондент БЕЛТА.

"Народ Беларуси сделал свой выбор. Выбор в пользу эволюционных преобразований политической системы. Демократично, в соответствии с нашими белорусскими законами. Народ проявил мудрость и национальную зрелость", - отметил Президент.

Александр Лукашенко заявил, что в условиях напряженной международной обстановки, угроз традиционному укладу жизни граждане сделали серьезный шаг на пути укрепления суверенитета страны. "Сделали его, опираясь на собственный опыт конституционного реформирования, беря под защиту исконные ценности, накопленные за многовековую историю белорусского народа. Народа, который в переломные моменты всегда делал выбор в пользу мира, созидания и укрепления основ нашей государственности", - подчеркнул глава государства.

Свидетельство тому, по его словам, и итоги предыдущих референдумов. "С той Конституцией, которую мы писали и совершенствовали на заре становления суверенной Беларуси, мы многого достигли", - констатировал Президент.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Народ Беларуси сделал свой выбор. Выбор в пользу эволюционных преобразований политической системы. Демократично, в соответствии с нашими белорусскими законами....
 
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