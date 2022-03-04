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Лукашенко: новая Конституция Беларуси вступит в силу 15 марта
04.03.2022 12:27 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обновленная Конституция Беларуси вступит в силу 15 марта. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на торжественной церемонии подписания Решения республиканского референдума, передает корреспондент БЕЛТА.
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"А это значит, что событие войдет в учебники как очередная веха развития суверенной страны. И очень символично, что обновленный Основной закон вступит в силу 15 марта - в День Конституции Республики Беларусь", - сказал Александр Лукашенко.-0-
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