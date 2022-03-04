Лукашенко: новая Конституция Беларуси вступит в силу 15 марта

Источник материала: БелТА

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обновленная Конституция Беларуси вступит в силу 15 марта. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на торжественной церемонии подписания Решения республиканского референдума, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что в историю суверенной Беларуси вписана новая страница - 27 февраля 2022 года состоялся республиканский референдум , на котором абсолютное большинство граждан поддержало предложенные конституционные поправки.

"А это значит, что событие войдет в учебники как очередная веха развития суверенной страны. И очень символично, что обновленный Основной закон вступит в силу 15 марта - в День Конституции Республики Беларусь", - сказал Александр Лукашенко.-0-