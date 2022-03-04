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Лукашенко: Беларусь как была, так и останется республикой с сильным Президентом
04.03.2022 12:33 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь как была, так и останется республикой с сильным Президентом. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня на торжественной церемонии подписания Решения республиканского референдума, передает корреспондент БЕЛТА.
"Беларусь как была, так и останется республикой с сильным Президентом. У главы государства будет достаточно возможностей для реализации полномочий политического лидера страны", - подчеркнул Александр Лукашенко.
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"Беларусь как была, так и останется республикой с сильным Президентом. У главы государства будет достаточно возможностей для реализации полномочий политического...
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