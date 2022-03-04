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Лукашенко: Беларусь как была, так и останется республикой с сильным Президентом

04.03.2022 12:33 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь как была, так и останется республикой с сильным Президентом. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня на торжественной церемонии подписания Решения республиканского референдума, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь как была, так и останется республикой с сильным Президентом. У главы государства будет достаточно возможностей для реализации полномочий политического лидера страны", - подчеркнул Александр Лукашенко.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Беларусь как была, так и останется республикой с сильным Президентом. У главы государства будет достаточно возможностей для реализации полномочий политического...
 
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