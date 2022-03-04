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Лукашенко: приняв новую Конституцию, мы определили контуры идеологии белорусского государства
04.03.2022 12:33 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приняв новую Конституцию, белорусы вместе определили контуры идеологии своего государства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на торжественной церемонии подписания Решения республиканского референдума, передает корреспондент БЕЛТА.
"Самое главное - мы вместе усилили важнейшие идеи, принципы, цели дальнейшего развития страны. Другими словами, вместе определили контуры идеологии белорусского государства, источником которой и является наш Основной закон", - подчеркнул Александр Лукашенко.
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"Самое главное - мы вместе усилили важнейшие идеи, принципы, цели дальнейшего развития страны. Другими словами, вместе определили контуры идеологии белорусского...
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