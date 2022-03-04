Лукашенко: новая редакция Конституции - это народный документ

Источник материала: БелТА

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая редакция Конституции - это народный документ. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на торжественной церемонии подписания Решения республиканского референдума, передает корреспондент БЕЛТА.

"Без преувеличения новая редакция - это народный документ. Неудивительно, что люди его поддержали", - заявил белорусский лидер.

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