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Лукашенко: новая редакция Конституции - это народный документ
04.03.2022 12:33 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая редакция Конституции - это народный документ. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня
"Без преувеличения новая редакция - это народный документ. Неудивительно, что люди его поддержали", - заявил белорусский лидер.
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Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на торжественной церемонии подписания Решения республиканского референдума.
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