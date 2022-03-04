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Лукашенко: с прежней Конституцией мы многого достигли, но пришло время заглянуть за горизонт
04.03.2022 12:33 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусам пришло время заглянуть за горизонт, поэтому была принята
"С той Конституцией, которую мы писали и совершенствовали на заре становления суверенной Беларуси, мы многого достигли", - отметил Александр Лукашенко.
Он подчеркнул, что на фоне сложнейших геополитических трансформаций мира практически с нуля создали сбалансированную и эффективную вертикаль управления. "С учетом общественного запроса сформировали новые структуры, упразднили отжившие институты. Не раз оптимизировали госаппарат", - добавил Президент.
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Александр Лукашенко подчеркнул, что на фоне сложнейших геополитических трансформаций мира практически с нуля создали сбалансированную и эффективную вертикаль...
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