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Лукашенко: с прежней Конституцией мы многого достигли, но пришло время заглянуть за горизонт

04.03.2022 12:33 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусам пришло время заглянуть за горизонт, поэтому была принята новая Конституция страны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на торжественной церемонии подписания Решения республиканского референдума, передает корреспондент БЕЛТА.

"С той Конституцией, которую мы писали и совершенствовали на заре становления суверенной Беларуси, мы многого достигли", - отметил Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что на фоне сложнейших геополитических трансформаций мира практически с нуля создали сбалансированную и эффективную вертикаль управления. "С учетом общественного запроса сформировали новые структуры, упразднили отжившие институты. Не раз оптимизировали госаппарат", - добавил Президент.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко подчеркнул, что на фоне сложнейших геополитических трансформаций мира практически с нуля создали сбалансированную и эффективную вертикаль...
 
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