Лукашенко: в Беларуси предстоит заново выстроить иерархию нормативных правовых актов

Источник материала: БелТА

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси предстоит заново выстроить иерархию нормативных правовых актов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на торжественной церемонии подписания Решения республиканского референдума по обновленной Конституции, передает корреспондент БЕЛТА.

"В новой Конституции мы отказались от декретов, которые принимал Президент. Определили, что указы и распоряжения не должны противоречить законам. Ранее принятые акты Президента, безусловно, продолжат действовать. Но их нужно пересмотреть. Одни - оставить, нормы других - обязательно перенести в законы, а от третьих - отказаться. На эту работу Конституцией отведено два года", - отметил глава государства.

"Наступает период самой тяжелой, кропотливой творческой работы. Нам предстоит заново выстроить иерархию нормативных правовых актов. Органично вплести в нее решения Всебелорусского народного собрания", - добавил Александр Лукашенко.

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