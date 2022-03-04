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Лукашенко: парламенту пора выходить на принципиально иной уровень работы

04.03.2022 12:39 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламенту пора выходить на принципиально иной уровень работы. Убежденность в этом выразил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на торжественной церемонии подписания Решения республиканского референдума, передает корреспондент БЕЛТА.

"Парламенту пора выходить на принципиально иной уровень работы. Создавать законы нового поколения, которые будут являться ключевым правовым инструментом", - обратил внимание глава государства.

Все это, по его словам, диктует новые требования к Национальному собранию. "В его составе должно быть больше людей, умеющих работать с законопроектами. Предстоит не просто их рассматривать, а самостоятельно разрабатывать правовые решения для решения запросов общества", - подчеркнул Президент.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Парламенту пора выходить на принципиально иной уровень работы. Создавать законы нового поколения, которые будут являться ключевым правовым инструментом", -...
 
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