Лукашенко: Беларусь осторожно и продуманно усовершенствовала систему госуправления

Источник материала: БелТА

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь осторожно и продуманно усовершенствовала систему госуправления. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на торжественной церемонии подписания Решения республиканского референдума, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы сделали акцент на миролюбивой политике. Усовершенствовали систему государственного управления. Осторожно и продуманно делали это. С учетом того, что белорусская модель управления не раз доказала эффективность на практике. Так зачем ломать то, что хорошо работало?" - подчеркнул глава государства.

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