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Лукашенко: Беларусь осторожно и продуманно усовершенствовала систему госуправления
04.03.2022 12:39 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь осторожно и продуманно усовершенствовала систему госуправления. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня
"Мы сделали акцент на миролюбивой политике. Усовершенствовали систему государственного управления. Осторожно и продуманно делали это. С учетом того, что белорусская модель управления не раз доказала эффективность на практике. Так зачем ломать то, что хорошо работало?" - подчеркнул глава государства.
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"Мы сделали акцент на миролюбивой политике. Усовершенствовали систему государственного управления. Осторожно и продуманно делали это. С учетом того, что...
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