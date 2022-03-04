﻿ Лукашенко: Беларусь осторожно и продуманно усовершенствовала систему госуправления. 21.by
﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко: Беларусь осторожно и продуманно усовершенствовала систему госуправления

04.03.2022 12:39 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь осторожно и продуманно усовершенствовала систему госуправления. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на торжественной церемонии подписания Решения республиканского референдума, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы сделали акцент на миролюбивой политике. Усовершенствовали систему государственного управления. Осторожно и продуманно делали это. С учетом того, что белорусская модель управления не раз доказала эффективность на практике. Так зачем ломать то, что хорошо работало?" - подчеркнул глава государства.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Мы сделали акцент на миролюбивой политике. Усовершенствовали систему государственного управления. Осторожно и продуманно делали это. С учетом того, что...
 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко: Беларусь как была, так и останется республикой с сильным Президентом
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Новости Политики

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by