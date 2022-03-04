Источник материала: БелТА

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает сохранить в обществе градус созидательной инициативности. Об этом он заявил на торжественной церемонии подписания Решения республиканского референдума по обновленной Конституции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы должны учесть готовность общества более активно включаться в политическую жизнь страны. Мы видели ее с первых дней сбора предложений в Конституцию до дня голосования. Я призываю сохранить градус созидательной инициативности. Это сигнал для руководителей высших органов власти, парламентариев, госслужащих на местах к более открытому взаимодействию с гражданами, трудовыми коллективами, общественностью", - подчеркнул Александр Лукашенко.

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