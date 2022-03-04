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Лукашенко о новом Основном законе: без ложной скромности его можно назвать Конституцией будущего
04.03.2022 12:45 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обновленный Основной закон Беларуси, поддержанный гражданами на референдуме, без ложной скромности его можно назвать Конституцией будущего. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил
"Мы создали и приняли уникальный правовой документ. В нем сочетаются традиции и инновации, народовластие, единство управления. Без ложной скромности его можно назвать Конституцией будущего. Принятые конституционные поправки через десять дней вступят в силу. Однако работа на этом не завершена. Мы только находимся в начале пути", - заявил белорусский лидер.
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"Мы создали и приняли уникальный правовой документ. В нем сочетаются традиции и инновации, народовластие, единство управления. Без ложной скромности его можно...
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