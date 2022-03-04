Лукашенко о новом Основном законе: без ложной скромности его можно назвать Конституцией будущего

Источник материала: БелТА

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обновленный Основной закон Беларуси, поддержанный гражданами на референдуме, без ложной скромности его можно назвать Конституцией будущего. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил на торжественной церемонии подписания Решения республиканского референдума по обновленной Конституции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы создали и приняли уникальный правовой документ. В нем сочетаются традиции и инновации, народовластие, единство управления. Без ложной скромности его можно назвать Конституцией будущего. Принятые конституционные поправки через десять дней вступят в силу. Однако работа на этом не завершена. Мы только находимся в начале пути", - заявил белорусский лидер.

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