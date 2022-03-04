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Лукашенко: придание ВНС конституционного статуса стало актом исторической справедливости

04.03.2022 12:45 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Придание Всебелорусскому народному собранию конституционного статуса стало актом исторической справедливости. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на торжественной церемонии подписания Решения республиканского референдума по обновленной Конституции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Придание ВНС конституционного статуса стало актом исторической справедливости. Издревле на белорусской земле народное вече было в авангарде принятия важнейших государственных решений. В наше время вот уже более четверти века собрание утверждает программы социально-экономического развития на пятилетку, участвует в принятии судьбоносных решений в жизни страны. Мы юридически узаконили древнейшую традицию нашей славянской демократии", - сказал глава государства.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Мы юридически узаконили древнейшую традицию нашей славянской демократии", - сказал глава государства.
 
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