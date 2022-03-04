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Лукашенко: конфликт в Украине закончится, а вот гибридная война против Беларуси - это надолго
04.03.2022 12:57 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конфликт в Украине закончится, а вот гибридная война против Беларуси - это надолго. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня
"Конфликт в Украине сегодня начался, завтра закончится, каким бы тяжелым он ни был. А вот та гибридная война, которая развернута против Беларуси, особенно санкционная в экономике и финансах, - это надолго", - подчеркнул Александр Лукашенко.
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Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на торжественной церемонии подписания Решения республиканского референдума.
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