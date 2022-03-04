Лукашенко: конфликт в Украине закончится, а вот гибридная война против Беларуси - это надолго

Источник материала: БелТА

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конфликт в Украине закончится, а вот гибридная война против Беларуси - это надолго. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на торжественной церемонии подписания Решения республиканского референдума, передает корреспондент БЕЛТА.

"Конфликт в Украине сегодня начался, завтра закончится, каким бы тяжелым он ни был. А вот та гибридная война, которая развернута против Беларуси, особенно санкционная в экономике и финансах, - это надолго", - подчеркнул Александр Лукашенко.

/Будет дополнено/.-0-