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Лукашенко: биться, бороться и умирать белорусы будут только за свою землю
04.03.2022 12:57 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Биться, бороться и умирать белорусы будут только за свою землю. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня
"Биться, бороться и умирать мы будем на нашей земле. Если придется, не дай бог", - подчеркнул Александр Лукашенко.
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"Биться, бороться и умирать мы будем на нашей земле. Если придется, не дай бог", - подчеркнул Александр Лукашенко.
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