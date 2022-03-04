Лукашенко: биться, бороться и умирать белорусы будут только за свою землю

Источник материала: БелТА

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Биться, бороться и умирать белорусы будут только за свою землю. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на торжественной церемонии подписания Решения республиканского референдума, передает корреспондент БЕЛТА.

"Биться, бороться и умирать мы будем на нашей земле. Если придется, не дай бог", - подчеркнул Александр Лукашенко.

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