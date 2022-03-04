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Лукашенко: Западу нужна война в Украине. И чем дольше, тем лучше

04.03.2022 13:09 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Западу нужна война в Украине, и чем дольше будут там продолжаться боевые действия, тем лучше для него. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на торжественной церемонии подписания Решения республиканского референдума, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства обратил внимание, что сейчас в Украине идут не только боевые действия, но и подстегиваемые Западом подковерные интриги. "Они все сейчас вопят о прекращении войны в Украине. Это публично. Да не нужен им там мир никакой. Им надо там война и чем дольше, тем лучше", - подчеркнул Александр Лукашенко.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Глава государства обратил внимание, что сейчас в Украине идут не только боевые действия, но и подстегиваемые Западом подковерные интриги.
 
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