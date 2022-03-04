Лукашенко: наши военные намертво закрыли границу

Источник материала: БелТА

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские военные намертво закрыли границу. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на торжественной церемонии подписания Решения республиканского референдума, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нашим военным сегодня и связанным с ними людьми, всему народу не очень просто в этой ситуации, экономической, финансовой. Противостоят по всему периметру границы, а это более трех тысяч километров. И сегодня, когда мы об этом говорим, наши ребята намертво закрыли границу и стоят там в усиленных нарядах. Наши дети. Защищая эту землю, а не какую-то, где разворачиваются, кроме этого конфликта, еще какие-то подковерные баталии и войны, подстегиваемые определенными силами", - сказал Александр Лукашенко.-0-