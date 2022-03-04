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Лукашенко поручил наградить всех, кто сражается за Беларусь в информационной войне
04.03.2022 13:33 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня
"Особая благодарность государственным служащим, формирующим мнение народа специалистам. Всех этих людей, которые и шли в бой, информационную войну, надо заметить, надо их знать и представить к государственным наградам", - поставил задачу глава государства.-0-
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"Особая благодарность государственным служащим, формирующим мнение народа специалистам. Всех этих людей, которые и шли в бой, информационную войну, надо заметить,...
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