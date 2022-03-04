Лукашенко поручил наградить всех, кто сражается за Беларусь в информационной войне

Источник материала: БелТА

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на торжественной церемонии подписания Решения республиканского референдума поручил наградить всех, кто сражается в информационной войне за Беларусь, передает корреспондент БЕЛТА.

"Особая благодарность государственным служащим, формирующим мнение народа специалистам. Всех этих людей, которые и шли в бой, информационную войну, надо заметить, надо их знать и представить к государственным наградам", - поставил задачу глава государства.-0-