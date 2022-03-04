Выступление Президента Беларуси на торжественной церемонии подписания Решения республиканского референдума

Источник материала: БелТА

Выступление Президента Республики Беларусь Лукашенко А.Г. на торжественной церемонии подписания Решения республиканского референдума

Уважаемые соотечественники!

Мы вписали новую страницу в истории суверенной Беларуси. 27 февраля 2022 года состоялся республиканский референдум.

Абсолютное большинство граждан поддержало предложенные конституционные поправки. А это значит, что событие войдет в учебники как очередная веха развития суверенной страны.

И очень символично, что обновленный Основной закон вступит в силу 15 марта - в День Конституции Республики Беларусь.

Народ Беларуси сделал свой выбор. Выбор в пользу эволюционных преобразований политической системы. Демократично, в соответствии с нашими белорусскими законами. Народ проявил мудрость и национальную зрелость.

В условиях напряженной международной обстановки, угроз нашему традиционному укладу жизни мы сделали серьезный шаг на пути укрепления суверенитета страны. Сделали его, опираясь на собственный опыт конституционного реформирования, беря под защиту исконные ценности, накопленные за многовековую историю белорусского народа. Народа, который в переломные моменты всегда делал выбор в пользу мира, созидания и укрепления основ нашей государственности.

Свидетельство тому - и итоги предыдущих референдумов. С той Конституцией, которую мы писали и совершенствовали на заре становления суверенной Беларуси, мы многого достигли. Но самое главное - принятие нынешней Конституции знаменует собой построение впервые в истории нашего народа суверенного и независимого белорусского государства.

Достигли немало на фоне сложившихся сложнейших геополитических трансформаций мира. Практически с нуля создали сбалансированную и эффективную вертикаль управления. С учетом общественного запроса сформировали новые структуры, упразднили отжившие институты и не раз оптимизировали государственный аппарат.

Нам в кратчайшие сроки удалось наладить дипломатические и торговые связи, укрепить оборону Отечества, которая в условиях беспрецедентного внешнего давления на Беларусь является гарантом спокойной и безопасной жизни.

Наша страна стала инициатором и активной участницей евразийской экономической интеграции, ОДКБ, иных межгосударственных образований. Сегодня мы на равных совершенствуем наш союз с Россией, ведем диалог с международными партнерами. Занимаем твердую позицию в вопросах суверенитета и безопасности.

Инвесторам и отечественному бизнесу предложены честные и выгодные условия ведения экономической деятельности. В республике создан и функционирует ряд парков с особыми преференциальными режимами. Предприниматели могут быть спокойны за честный и ответственный перед государством и народом бизнес.

Институт семьи как ценность, а также дети, молодежь, старики и инвалиды находятся под особой опекой государства.

Все это - незыблемый фундамент нашей государственности, выстроенный нашими руками. И те нормы, которые эффективно работали до сих пор, остались на страницах обновленного Основного закона. Мы помогали старикам, людям с ограниченными возможностями, многодетным. Будем это делать всегда. Пусть они не заботятся о том, что, приняв новую Конституцию, мы отойдем от нашей политики в этой части.

Но пришло время заглянуть за горизонт. Вы знаете, говорят юристы, что Конституция - это договор власти и народа. Совершенно верно, это договор. И в этой Конституции отражены основные чаяния и желания нашего народа. Но скажу откровенно: если бы мы остановились на желаниях и чаяниях только нашего общества и народа, мы бы в лучшем случае затормозили свое развитие, мы бы не развивались.

Поэтому любая власть на то и власть, на то называют ее и элитой общества, чтобы идти немножко впереди народа и показывать тот путь, по которому этот самый народ вместе с этой властью должны двигаться. А для этого надо немножко заглянуть вперед, за горизонт.

История мира измеряется периодами. И мы вовремя уловили свой момент - момент последовательного перехода на новый уровень развития общества и нашей политической системы. То, каким масштабным, резонансным получилось всенародное обсуждение поправок в Конституцию, подтверждает этот тезис. Белорусы были активными, много спорили, переживали. Словом, равнодушных не было!

Особая благодарность государственным служащим, формирующим мнение народа специалистам. Всех этих людей, которые шли в бой, информационную войну, надо заметить, надо их знать и представить к государственным наградам.

Под эгидой Конституционного суда была проделана колоссальная работа. Причем максимально открыто и демократично, как мы и обещали. Конституционная комиссия, в состав которой вошли парламентарии, представители местных структур, культуры и спорта, ведущие ученые, справилась с поставленной задачей.

Они тщательно проанализировали все поступившие инициативы, зафиксировав их в проекте Конституции. Затем подготовленные изменения мы пропустили через фильтр специалистов, экспертной группы.

В общей сложности в разработке и обсуждении участвовало более миллиона белорусов. По итогам мы получили порядка 10 тысяч отзывов от населения. Поступило много рациональных предложений, часть из них мы отразили в обновленных статьях Конституции. Инициативы, которые не носят характер конституционных правок, будут учтены при совершенствовании других законов, которые мы примем в развитие Конституции.

Без преувеличения новая редакция - это народный документ. Неудивительно, что люди его поддержали.

Самое главное - мы вместе усилили важнейшие идеи, принципы, цели дальнейшего развития страны. Другими словами, вместе определили контуры идеологии белорусского государства, источником которой и является наш Основной закон.

Помните, мы долго говорили о выработке идеологии государства, государственной идеологии. Давайте будем считать, что нынешняя Конституция, которую мы писали все вместе, всем народом, Конституция Республики Беларусь и есть наша идеология.

Мы не просто укрепили, я бы сказал, зацементировали наши принципы: суверенитет, сохранение исторической памяти, патриотизм, защита традиционной семьи как союза женщины и мужчины и многое другое. Да, названные нормы не вписываются в ультрамодные правовые тенденции глобальной либералистической идеологии. Но это наш путь, наш цивилизационный и моральный выбор.

Следуя национальным интересам, мы придали импульс новым перспективным направлениям. В их числе - развитие атомной энергетики в мирных целях, внедрение инноваций, охрана персональных данных. В условиях пандемии гарантировали гражданам право на охрану здоровья, включая бесплатное лечение, благоприятную окружающую среду. Признали нормой ответственную заботу граждан о сохранении своего здоровья. Народ может не беспокоиться: образование, здравоохранение, культура, спорт будут, как и прежде, доступны всем.

Мы сделали акцент на миролюбивой политике. Усовершенствовали систему государственного управления. Осторожно и продуманно делали это, с учетом того, что белорусская модель управления не раз доказала эффективность на практике. Так зачем же ломать то, что хорошо работало?

В непростых общественно-политических и экономических ситуациях она помогала отвести страну от края пропасти. Поэтому о ее кардинальном сломе с самого начала не могло быть и речи.

Беларусь как была, так и остается республикой с сильной государственной властью. У главы государства будет достаточно возможностей для реализации полномочий политического лидера страны.

Однако другие институты власти должны более смело и самостоятельно выполнять свои функции.

Правительство - обеспечивать развитие экономики, социальной сферы, науки, культуры, образования. Регулировать внешнеторговую деятельность. Словом, экономика, финансы - это дело правительства.

Исполкомы, особенно областные и Минска - активно работать с людьми на местах. Задействовать на своем уровне все возможные ресурсы для решения волнующих население проблем. Ведь для того, чтобы создать рабочие места, отремонтировать дорогу либо обустроить парковку, не нужно ждать поручений сверху.

Парламенту пора выходить на принципиально новый уровень работы. Создавать законы нового поколения, которые будут являться ключевым правовым инструментом. Может, я не совсем точно сказал. Не только парламент должен создавать законы - законы создает в принципе весь народ, как Основной закон мы создавали. А вот принимать законы и отвечать за принятые законы придется парламенту. Законы, которые должны идти от жизни и быть понятными рядовым гражданам, и не только специалистам.

Все это диктует новые требования к Национальному собранию.

В его составе должно быть больше людей, умеющих работать с законопроектами. Предстоит не просто их рассматривать, а самостоятельно разрабатывать правовые решения для решения запросов общества.

Важно, чтобы отношения регулировались системно. Ситуаций, когда приняли закон, а затем несколько раз приходили к Президенту, чтобы что-то поменять или доработать, больше быть не должно. Нужно также постепенно уходить от индивидуальных правовых решений.

В новой Конституции мы отказались от декретов, которые принимал Президент. Определили, что указы и распоряжения его не должны противоречить законам. Настало время.

Ранее принятые акты Президента, безусловно, продолжат действовать. Но их нужно пересмотреть. Одни - оставить, нормы других - обязательно перенести в законы, а от третьих - отказаться. На эту работу Конституцией отведено два года.

Я уже говорил, что, приняв Конституцию, наша жизнь по реформированию законодательства не остановится. Наоборот, наступает период самой тяжелой, кропотливой творческой работы. За два года мы должны привести все законодательные, законные и подзаконные акты под Конституцию.

Нам предстоит заново выстроить иерархию нормативных правовых актов. Органично вплести в нее решения Всебелорусского народного собрания.

Придание ВНС конституционного статуса стало актом исторической справедливости. Издревле на белорусской земле народное вече было в авангарде принятия важнейших государственных решений. В наше время вот уже более четверти века собрание утверждает программы социально-экономического развития на пятилетку, участвует в принятии судьбоносных решений в жизни страны. Мы просто юридически узаконили древнейшую традицию нашей славянской демократии.

ВНС в его современном, теперь уже юридическом статусе будет выполнять стабилизирующую и консолидирующую функции в обществе, выступать страховкой от непредвиденных случаев. Для этого оно наделяется широким объемом реальных властных полномочий - от утверждения военной доктрины до принятия решений о легитимности выборов. Как высший орган народовластия оно будет вправе объявить импичмент Президенту, но по заранее определенным законом правилам.

По сути, на рассмотрение собрания может быть вынесен любой значимый для государства вопрос. И замечу, не только по тем направлениям, которые определены в Конституции. В законе о ВНС следует предусмотреть и другие возможные полномочия данного органа. Поэтому важно, чтобы, несмотря на свой внушительный состав - 1200 делегатов, собрание оставалось мобильным. 1200 - это не значит, что они соберутся и будут сидеть, и больше ничего не делать. Это люди, которые будут всегда работать на своих рабочих местах в трудовых коллективах.

Уважаемые друзья!

Я хочу поблагодарить всех, кто проявил гражданскую позицию, всех, кто вносил предложения, кто собирал и обрабатывал этот массив идей, которые шли от народа, кто организовывал диалоговые площадки. Отлично сработали парламентарии, СМИ, профсоюзы, эксперты, которые грамотно, доходчиво разъясняли людям нюансы предлагаемых изменений.

Отмечу также согласованность и скоординированность действий всех участников процесса подготовки и проведения референдума.

Участковые и территориальные комиссии под руководством нового состава Центральной избирательной комиссии успешно справились со своей задачей.

Атмосфера на избирательных участках была праздничная. Как всегда у нас. Спасибо всем, кто в исторически важный день создавал эту атмосферу своим талантом и творчеством.

Люди спокойно, уверенно шли голосовать. Все чувствовали себя в полной безопасности, в том числе благодаря слаженной работе наших правоохранительных органов.

Это говорит о том, что тот период, за который мы так переживали и который нежданно-негаданно обвалился на нас в августе 2020 года, закончился. Народ положил этому безобразию конец. Мы вступаем в новый период тяжелой творческой работы. И результаты этого периода зависеть будут только от нас.

Дорогие белорусы!

Как видите, мы создали и приняли уникальный правовой документ. В нем сочетаются традиции и инновации, народовластие, единство управления. Без ложной скромности его можно назвать Конституцией будущего. Принятые конституционные поправки через десять дней вступят в силу. Однако работа на этом, как я уже сказал, не завершена. Мы только сегодня находимся в начале пути.

И мы должны учесть готовность общества более активно включаться в политическую жизнь страны. Мы видели ее с первых дней сбора предложений в Конституцию до дня голосования.

Я призываю сохранить градус созидательной инициативности. Это сигнал для руководителей высших органов власти, парламентариев, госслужащих на местах к более открытому взаимодействию с гражданами, трудовыми коллективами и общественностью. Как вы понимаете, и время нам не дает возможности расслабиться.

Мы все заинтересованы в успешном развитии нашей родной Беларуси, в укреплении национальной безопасности.

И как бы ни пытались сегодня отдельные силы, вы их знаете, втянуть нас в боевые действия на территории Украины, у вас нет оснований для беспокойства.

Еще раз хочу подчеркнуть: мы прикрываем своими силами государственную границу от Бреста до Мозыря. Белорусская армия в спецоперации никакого участия не принимала и принимать не намерена. Просто нет необходимости в этом.

(Аплодисменты)

Кроме как от Бреста до Гомеля, у нас есть еще граница западная и северо-западная. И мы ее должны надежно прикрыть. Потому что если мы там прозеваем, народ нам никогда этого не простит.

Но я об этом убедительно говорю желательно бы в последний раз. Знаете, мне иногда даже несколько обидно, что я изо дня в день начинаю повторять и убеждать: да нет, мы вот такие, мы вот пушистые и дальше будем белыми и пушистыми; да нет, мы никуда не пойдем, мы будем защищать нашу землю. Вы знаете, если вы меня не слышите, то вам впору избирать нового Президента.

Надо понимать, что сегодня, когда мы находимся под беспрецедентным ударом санкций, провокаций, информационного манипулирования, стране как никогда нужны ваши понимание, доверие, поддержка и собранность.

Формула известна. В пятый раз ее повторю: каждый должен заниматься своим делом. Занимайтесь своим делом! Президент - согласно полномочиям, которые ему предоставлены, реализовывает их. А вы на своем рабочем месте реализовывайте свои полномочия.

Как только мы начинаем париться, поститься, бросаться из стороны в сторону, мы обязательно в обществе породим кашу, безобразный бардак, извините меня. И тогда будет конец нам без всякой войны.

Я знаю, что такое наши дети. Поэтому у меня нет никакой необходимости и желания посылать их куда-то на какую-то войну. Тем более, еще раз повторяю, куда нас совсем не зовут и не просят. Мы должны защитить свою землю, свое государство. И это будет нашим вкладом в безопасность нашего континента. А может быть, сегодня и планеты в целом.

(Аплодисменты)

И не думайте, что нынешняя гибридная война, которая давно развязана и идет против Беларуси, это гораздо легче, чем ввязаться в какой-то конфликт в Украине.

Конфликт в Украине, извините меня, сегодня начался - завтра закончится, каким бы он тяжелым ни был. А вот та гибридная война, которая развернута против Беларуси, особенно санкционная война в экономике и финансах, это надолго.

Они уцепились в нас железобетонно, о чем мы сегодня два часа с Президентом Путиным говорили. Они уцепились и не отпустят до тех пор, пока, как им кажется, с нами не разберутся.

Вы же поймите. Они нас толкают в войну в Украине. Если б только мы вмешались сейчас в этот конфликт, где нас не ждут, - это был бы для них подарок.

Президент России рассказал о разговорах, как принято говорить, с мировыми лидерами, где они ему говорят: "А вот Лукашенко, а вот он там какое-то оружие, а, не дай бог, термоядерное, еще какое-то!" И так далее, и тому подобное. О чем это говорит? Что они нас намертво пристегнули к России. Им надо повалить эту страну, мощную в военном отношении. Но неужели вы наивные люди и не понимаете: если только рухнет Россия, следующими будем мы. И даже не следующими - вместе туда пойдем.

Поэтому сегодня ситуация настолько напряженная, и мы идем по такому тонкому льду: если только неверный шаг влево, вправо - и мы провалимся в эту пропасть.

Неужели вы не понимаете, что я не хуже вас это улавливаю и пониманию. Неужели вы не понимаете, что нашим военным сегодня и связанным с ними людьми, всему народу не очень просто в этой ситуации - экономической, финансовой - противостоять по всему периметру границы. А это больше трех тысяч километров.

И сегодня, когда мы об этом говорим, наши ребята намертво закрыли границу и стоят там в усиленных нарядах. Наши дети. Защищая эту землю, а не какую-то, где разворачиваются, кроме этого конфликта, еще и какие-то подковерные баталии и войны, подстегиваемые определенными силами. И вы их хорошо знаете.

Они все сейчас вопят о прекращении войны в Украине. Это публично. Вот тут, я смотрю, Латыпов (Урал Латыпов, который в 1994-2004 гг. работал на различных высоких государственных постах в Беларуси. - Прим. БЕЛТА), другие сидят - бывшие люди, которые занимались иностранными делами. Они это хорошо улавливают. Да не нужен им там мир никакой. Им надо там война. И чем дольше, тем лучше.

Для того, чтобы утопить Россию в этой войне, а заодно и нас. И чтобы Украина даже не шевельнулась. Это им надо. Все остальное, заявления эти - это просто болтовня, это звон для тех, кто этого не понимает. Мы-то это прекрасно понимаем и мы не собираемся не просто подставляться под их хотелки или желания. Мы просто понимаем, что нам надо, как нам жить и работать.

Подводя черту, еще раз скажу: биться, бороться и умирать мы будем на нашей земле. Если придется, не дай бог.

(Аплодисменты)

Поверьте мне, не имеет значения - занимаем мы высокий пост, растим хлеб, пишем картины или делаем научные открытия, современный мир заставляет каждого активней включаться в политическую жизнь и мыслить государственно.

Сегодня, если хотите, это единственно верный путь к сохранению своего суверенного права жить и развиваться как нация на своей исторической земле. Данное право призвала оберегать принятая нами новая Конституция Беларуси!

Благодарю вас за внимание.

(Аплодисменты)-0-