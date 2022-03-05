Источник материала: БелТА

5 марта, Минский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко примет участие в спортивно-массовом мероприятии "Минская лыжня", которое проходит сегодня на лыжероллерной трассе республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи", передает корреспондент БЕЛТА.

Откроет программу праздника биатлонная эстафетная гонка 4 х 2 км среди команд главы государства, Администрации Президента, аппарата Совета Министров, парламента, Управления делами Президента, Комитета государственного контроля, Исполнительного комитета СНГ, облисполкомов, Минского горисполкома и иных команд. Далее последуют биатлонные эстафетные гонки с участием любительских команд, команд силовых министерств и ведомств, команд центральных аппаратов министерств и ведомств численностью до 100 человек и свыше 100 человек.

Для зрителей и участников спортивного праздника организована культурно-развлекательная программа с выступлениями фольклорных коллективов, конкурсами, масленичными играми с ростовыми куклами, ходулистами и аниматорами.-0-