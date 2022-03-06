Лукашенко: Беларусь придает важное значение развитию всестороннего сотрудничества с Ганой

Источник материала: БелТА

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Ганы Нану Акуфо-Аддо с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что Гана является перспективным партнером Беларуси в Западной Африке. "Мы придаем важное значение развитию всестороннего сотрудничества с вашей страной, в том числе реализации в Гане совместных проектов в отраслях механизации сельского хозяйства, развития инфраструктуры, добычи и переработки полезных ископаемых", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко пожелал Нану Акуфо-Аддо доброго здоровья и плодотворной деятельности, а народу Ганы - мира, гражданского согласия и благополучия.-0-