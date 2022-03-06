﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко поздравил летчика-космонавта Валентину Терешкову с юбилеем

06.03.2022 07:03 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил летчика-космонавта Валентину Терешкову с юбилеем, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

"Вы человек-легенда, выдающийся представитель героического поколения советских людей, проложивших дорогу в космос. Благодаря целеустремленности, воле и твердому характеру вы прошли жесткий отбор и стали первой женщиной-космонавтом, завоевав сердца миллионов землян, - говорится в поздравлении. - При этом вы всегда были и остаетесь удивительно красивой и обаятельной женщиной, убежденным патриотом, примером для молодежи и большим другом Беларуси".

Александр Лукашенко пожелал Валентине Терешковой долгих лет жизни, доброго здоровья и благополучия.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко пожелал Валентине Терешковой долгих лет жизни, доброго здоровья и благополучия.
 
Новости дня
Новости политики
 
Лавров поблагодарил Беларусь за организацию переговоров с Украиной
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Новости Политики

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by