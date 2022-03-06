Источник материала: БелТА

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил летчика-космонавта Валентину Терешкову с юбилеем, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

"Вы человек-легенда, выдающийся представитель героического поколения советских людей, проложивших дорогу в космос. Благодаря целеустремленности, воле и твердому характеру вы прошли жесткий отбор и стали первой женщиной-космонавтом, завоевав сердца миллионов землян, - говорится в поздравлении. - При этом вы всегда были и остаетесь удивительно красивой и обаятельной женщиной, убежденным патриотом, примером для молодежи и большим другом Беларуси".

Александр Лукашенко пожелал Валентине Терешковой долгих лет жизни, доброго здоровья и благополучия.-0-