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Лукашенко поздравил летчика-космонавта Валентину Терешкову с юбилеем
06.03.2022 07:03 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил летчика-космонавта Валентину Терешкову с юбилеем, сообщили БЕЛТА в
"Вы человек-легенда, выдающийся представитель героического поколения советских людей, проложивших дорогу в космос. Благодаря целеустремленности, воле и твердому характеру вы прошли жесткий отбор и стали первой женщиной-космонавтом, завоевав сердца миллионов землян, - говорится в поздравлении. - При этом вы всегда были и остаетесь удивительно красивой и обаятельной женщиной, убежденным патриотом, примером для молодежи и большим другом Беларуси".
Александр Лукашенко пожелал Валентине Терешковой долгих лет жизни, доброго здоровья и благополучия.-0-
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Александр Лукашенко пожелал Валентине Терешковой долгих лет жизни, доброго здоровья и благополучия.
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