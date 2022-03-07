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Российская делегация прибыла в Беларусь на переговоры с Украиной
07.03.2022 13:15 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
7 марта, Брестская область /Корр. БЕЛТА/. Российская делегация прибыла к Беларусь для проведения третьего раунда переговоров с Украиной, сообщает БЕЛТА.
Стороны проведут переговоры в Беловежской пуще. Прибытие украинской стороны ожидается во второй половине дня.
Как сообщалось, 3 марта делегации России и Украины провели в Беловежской пуще второй раунд переговоров. По их итогам стороны договорились об открытии гуманитарных коридоров для выхода гражданского населения.
Первая встреча представителей России и Украины прошла в Гомельской области 28 февраля.-0-
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Стороны проведут переговоры в Беловежской пуще. Прибытие украинской стороны ожидается во второй половине дня.
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