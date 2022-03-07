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Российская делегация прибыла в Беларусь на переговоры с Украиной

07.03.2022 13:15 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

7 марта, Брестская область /Корр. БЕЛТА/. Российская делегация прибыла к Беларусь для проведения третьего раунда переговоров с Украиной, сообщает БЕЛТА.

Стороны проведут переговоры в Беловежской пуще. Прибытие украинской стороны ожидается во второй половине дня.

Как сообщалось, 3 марта делегации России и Украины провели в Беловежской пуще второй раунд переговоров. По их итогам стороны договорились об открытии гуманитарных коридоров для выхода гражданского населения.

Первая встреча представителей России и Украины прошла в Гомельской области 28 февраля.-0-

 
 
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Стороны проведут переговоры в Беловежской пуще. Прибытие украинской стороны ожидается во второй половине дня.
 
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Делегация РФ вылетела в Беларусь на третий раунд переговоров с Украиной
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