Российская делегация прибыла в Беларусь на переговоры с Украиной

Источник материала: БелТА

7 марта, Брестская область /Корр. БЕЛТА/. Российская делегация прибыла к Беларусь для проведения третьего раунда переговоров с Украиной, сообщает БЕЛТА.

Стороны проведут переговоры в Беловежской пуще. Прибытие украинской стороны ожидается во второй половине дня.

Как сообщалось, 3 марта делегации России и Украины провели в Беловежской пуще второй раунд переговоров. По их итогам стороны договорились об открытии гуманитарных коридоров для выхода гражданского населения.

Первая встреча представителей России и Украины прошла в Гомельской области 28 февраля.-0-