Российская делегация прибыла к месту переговоров с Украиной

Источник материала: БелТА

7 марта, Брестская область /Корр. БЕЛТА/. Российская делегация прибыла к месту проведения в Беларуси третьего раунда переговоров с Украиной, сообщает ТАСС.

Как ранее сообщалось, стороны проведут переговоры в Беловежской пуще. Прибытие украинской стороны ожидается во второй половине дня.

Российская и украинская делегация уже встречались на территории Беловежской пущи. Здесь 3 марта они провели второй раунд переговоров. Первая же встреча представителей России и Украины прошла в Гомельской области 28 февраля .-0-