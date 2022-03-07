﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Российская делегация прибыла к месту переговоров с Украиной

07.03.2022 14:21 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

7 марта, Брестская область /Корр. БЕЛТА/. Российская делегация прибыла к месту проведения в Беларуси третьего раунда переговоров с Украиной, сообщает ТАСС.

Как ранее сообщалось, стороны проведут переговоры в Беловежской пуще. Прибытие украинской стороны ожидается во второй половине дня.

Российская и украинская делегация уже встречались на территории Беловежской пущи. Здесь 3 марта они провели второй раунд переговоров. Первая же встреча представителей России и Украины прошла в Гомельской области 28 февраля.-0-

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российская и украинская делегация уже встречались на территории Беловежской пущи. Здесь 3 марта они провели второй раунд переговоров. Первая же встреча...
 
Новости дня
Новости политики
 
Российская делегация прибыла в Беларусь на переговоры с Украиной
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Новости Политики

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by