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Российская делегация прибыла к месту переговоров с Украиной
07.03.2022 14:21 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
7 марта, Брестская область /Корр. БЕЛТА/. Российская делегация прибыла к месту проведения в Беларуси третьего раунда переговоров с Украиной, сообщает ТАСС.
Как ранее сообщалось, стороны проведут
Российская и украинская делегация уже встречались на территории Беловежской пущи. Здесь
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Российская и украинская делегация уже встречались на территории Беловежской пущи. Здесь 3 марта они провели второй раунд переговоров. Первая же встреча...
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