Политолог рассказал, почему санкции против РФ грозят глобальным мировым кризисом

Источник материала: БелТА

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санкции против России грозят глобальным мировым кризисом. Об этом корреспонденту БЕЛТА заявил политолог Вадим Боровик.

"Любые санкции рано или поздно заканчиваются и придется договариваться, но уже неминуемы потери, рецессия в тех экономиках, где присутствует существенная составляющая энергоносителей, в том числе Российской Федерации. Поэтому такая оголтелая политика санкций во многом непродуманная, резкая, конечно, бьет по интересам в первую очередь европейских компаний. Естественно, это будет отражаться на уровне жизни простых европейцев и жителей других стран", - сказал Вадим Боровик.

По его словам, Российская Федерация также имеет возможность в той или иной степени применять ответные меры. "И в отношении доступа на свой рынок, и в отношении каких-то решений, связанных с вещанием СМИ, и прочее, - отметил политолог. - К санкциям надо подходить аккуратно. Это очень тонкий аспект и очень тонкий лед. Это может привести к глобальному мировому кризису и мировой рецессии экономики в целом".-0-