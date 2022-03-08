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Лукашенко: национальное благополучие белорусского народа держится на женском стремлении к созиданию

08.03.2022 07:03 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественниц с Днем женщин. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Мы всегда встречаем долгожданную весну, восхищаясь душевной красотой, обаянием и мудростью наших милых женщин. Благодаря вашим чутким сердцам и нежной заботе из поколения в поколение сохраняются вера в святость материнства и крепость оберегаемого вами семейного очага", - говорится в поздравлении.

Глава государства подчеркнул, что во все времена мир на родной земле, национальное благополучие и достоинство белорусского народа держались на женском стремлении к созиданию, способности женщин любить и вдохновлять мужчин на героические подвиги, воспитывать детей в уважении к Отечеству.

"Спасибо, что, реализуя свои таланты и профессиональные умения в самых разных сферах общественной и государственной деятельности, вы остаетесь верны традиционным ценностям, семьям и главному предназначению - продолжать жизнь на Земле и делать мир лучше", - отметил в поздравительном послании Александр Лукашенко.

Президент пожелал всем женщинам крепкого здоровья, счастья, радости и всегда весеннего настроения.

Поздравление Президента Беларуси с Днем женщин

Дорогие соотечественницы!

Поздравляю вас с замечательным праздником - Днем женщин.

Мы всегда встречаем долгожданную весну, восхищаясь душевной красотой, обаянием и мудростью наших милых женщин. Благодаря вашим чутким сердцам и нежной заботе из поколения в поколение сохраняются вера в святость материнства и крепость оберегаемого вами семейного очага.

Во все времена мир на родной земле, национальное благополучие и достоинство белорусского народа держались на женском стремлении к созиданию, вашей способности любить и вдохновлять нас, мужчин, на героические подвиги, воспитывать детей в уважении к Отечеству.

Спасибо, что, реализуя свои таланты и профессиональные умения в самых разных сферах общественной и государственной деятельности, вы остаетесь верны традиционным ценностям, семьям и главному предназначению - продолжать жизнь на Земле и делать мир лучше.

Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, радости и всегда весеннего настроения.

Александр Лукашенко.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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