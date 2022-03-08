Источник материала: БелТА

Шпилевская: санкции против России и Беларуси приведут к разорению части европейских предпринимателей

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санкции против России и Беларуси приведут к разорению части европейских предпринимателей, считает директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси Ольга Шпилевская. Об этом она заявила в эфире ток-шоу "По существу" на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Буквально сейчас я прочитала информацию о том, что литовские предприниматели начинают расправлять плечи. У них масса белорусского и российского товара, который они закупили, который попал под санкции. Они вынуждены изъять этот товар из продажи, что приведет, собственно, к разорению", - отметила Ольга Шпилевская.

Директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси подняла вопрос диверсификации, о чем постоянно говорил Президент Беларуси. "Сегодня у нас диверсификация. Если мы говорим про туризм, люди направляются в близкие для нас, прекрасные страны - Грузию, Армению, Таджикистан, где очень много всего интересного. У нас развивается внутренний туризм. Это тоже очень хорошо. А вот как курорты Италии или Болгарии обойдутся без русских? У меня большой вопрос", - заметила она.

Ольга Шпилевская обратила внимание, что в 2020 году против Беларуси вводились санкции, которые затрагивали глобальные отрасли - калийные удобрения, тяжелую промышленность. Тогда Президент отмечал, что продукция будет продана в другие страны, а значит, все будет хорошо, и обычный белорус был спокоен. "А на территории России действуют по-другому. (Санкции затронули. - Прим. БЕЛТА) масс-маркет, магазины - то, что касается каждого, и таким образом пытаются поднять средний класс, чтобы подогреть изнутри ситуацию, чтобы изнутри народ возмутился. Но мы еще не настолько общество потребления, не настолько мы еще потребители. Мне кажется, раскачать не удастся", - считает она.-0-