Петровский: Зеленский гуманитарную составляющую взял в заложники во имя своих политических целей

Источник материала: БелТА

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гуманитарную составляющую Зеленский взял в заложники во имя своих политических целей. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился политолог, эксперт общественного объединения "Белая Русь" Петр Петровский.

"Зеленский и официальный Киев пытаются продать различного рода коридоры за что-то. То есть он гуманитарную составляющую взял в заложники во имя своих политических целей, - сказал Петр Петровский. - В Сумах накопилось огромное количество китайских, индийских студентов и вообще других иностранных студентов. Индия, Китай, африканские, арабские страны не единожды уже официально говорили Зеленскому, что недопустимо проявлять агрессию со стороны территориальной обороны в отношении этих студентов. Они требовали, чтобы Зеленский пропустил этих студентов на территорию России. Несмотря на это, эти студенты не были пропущены. Их эвакуация сегодня под сомнением".

Политолог констатировал: "Давайте прямо говорить. Например, закрытие подконтрольной Киеву границы с Беларусью является прямым нарушением гуманитарных обязательств, согласно международному праву Украины. Потому, что беженцы с территории Украины не могут попасть в Беларусь. Им приходится каким-то образом прорываться".

По словам Петра Петровского, то, что сегодня происходит, - это попытка торга официального Киева на судьбах людей. "Коридоры не предоставляются, политизируются. Запрещается людям выехать в те страны, которые и логистически ближе и которые люди считают более близкими и родными. И самый главный вопиющий фактор, который открывается, когда отряды территориальной обороны просто используют людей как живой щит. Про что это говорит? Про то, что, к сожалению, официальный Киев сегодня не видит пока перспектив своих, кроме как использовать собственных граждан как живой щит. Все это инфантильно. Все это аморально. И вместо того, чтобы договориться и начать трансформировать Украину, денацифицировать, демилитаризировать, сегодня официальный Киев усугубляет конфликт и обостряет его", - дополнил он-0-