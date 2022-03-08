Межевич: цена на газ в Европе - начало обратного эффекта от санкций в отношении России

Источник материала: БелТА

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заоблачная цена на газ в Европе - только начало обратного эффекта от санкций в отношении России. Таким мнением в эфире телеканала ОНТ поделился руководитель Центра белорусских исследований Института Европы Российской академии наук Николай Межевич, передает БЕЛТА.

"Если с этого рынка одновременно попытаются убрать Россию с ее продовольствием, Беларусь с ее продовольствием, Россию и Беларусь с их калийными удобрениями - я не говорю, что они сдохнут послезавтра. Но они получат такой рост цен, такие проблемы, что нынешний рост элите типа немецкого канцлера (Олаф Шольц. - Прим. БЕЛТА), который сказал, что он снимает с себя и немецкого народа ответственность за итоги и преступления Второй мировой войны, покажется детским лепетом", - подчеркнул Николай Межевич.

Как отметил руководитель Центра белорусских исследований, все кончится для подобных Шольцев весьма и весьма печально. "Их выкинет возмущенный народ. Поэтому нашим оппонентам надо быть аккуратнее, но они не могут. Когда международное право подменяется беспределом, тогда не ожидайте, что вы будете с беспределом, а к вам придут с правом", - отметил он.

У России и Беларуси есть все шансы пройти через испытания. "Европа уже давно не та Европа, которая была в XVIII - XIX веках, которая воевала, где угодно, как угодно и с кем угодно, и между собой", - подытожил Николай Межевич.-0-