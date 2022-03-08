Петровский: поставка Западом вооружения в Украину направлена на разжигание терроризма

Источник материала: БелТА

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поставка Западом вооружения в Украину направлена на разжигание террористических действий. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился политолог, эксперт общественного объединения "Белая Русь" Петр Петровский.

"Не забываем, кто шлет оружие в Украину. Если мы посмотрим номенклатуру вооружений, которую туда пересылает коллективный Запад, то мы увидим, что эта номенклатура вооружений направлена на разжигание каких-то диверсионных, террористических действий. Проведения, так называемой, перманентной гирильи. То есть афганизацию Украины, где местное население будет заложником", - сказал Петр Петровский.

По его словам, в этом кроются ответы на многие вопросы касательно того, "почему из Чернигова, Харькова, Мариуполя, Киева сегодня людей не выпускают. Потому, что это живой щит. Это заложники этой агрессивной милитаристской политики официального Киева, которая является продолжением желания Запада превратить Украину в новый Афганистан".-0-