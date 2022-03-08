Военный обозреватель: судя по всему, произошла фрагментация правящей элиты Украины

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8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судя по всему, произошла фрагментация правящей элиты Украины. Таким мнением в эфире телеканала ОНТ поделился независимый военный обозреватель Александр Алесин, комментируя ситуацию в Украине, передает БЕЛТА.

"Люди, уполномоченные вести переговоры, похоже, представляют часть украинской правящей элиты. Судя по всему, произошла фрагментация правящей элиты. Что касается лиц, желающих идти на добросовестный компромисс с Российской Федерацией, похоже, они отсутствуют вблизи Зеленского, - подчеркнул эксперт. - Поэтому переговоры вести надо, чтобы спасти каждую отдельную человеческую жизнь, чтобы образовать коридоры, вывезти людей".

Александр Алесин уверен, что на процесс переговоров серьезно влияют США и коллективный Запад. "Вопрос о войне и мире переговорщики не решат, потому что уже эти вопросы решаются не в Киеве. Наиболее сильное влияние оказывают Соединенные Штаты Америки и коллективный Запад. И все должны принимать во внимание национальные батальоны, которые не подчиняются центральной власти", - отметил он.-0-