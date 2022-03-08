﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Военный обозреватель: судя по всему, произошла фрагментация правящей элиты Украины

08.03.2022 17:09 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судя по всему, произошла фрагментация правящей элиты Украины. Таким мнением в эфире телеканала ОНТ поделился независимый военный обозреватель Александр Алесин, комментируя ситуацию в Украине, передает БЕЛТА.

"Люди, уполномоченные вести переговоры, похоже, представляют часть украинской правящей элиты. Судя по всему, произошла фрагментация правящей элиты. Что касается лиц, желающих идти на добросовестный компромисс с Российской Федерацией, похоже, они отсутствуют вблизи Зеленского, - подчеркнул эксперт. - Поэтому переговоры вести надо, чтобы спасти каждую отдельную человеческую жизнь, чтобы образовать коридоры, вывезти людей".

Александр Алесин уверен, что на процесс переговоров серьезно влияют США и коллективный Запад. "Вопрос о войне и мире переговорщики не решат, потому что уже эти вопросы решаются не в Киеве. Наиболее сильное влияние оказывают Соединенные Штаты Америки и коллективный Запад. И все должны принимать во внимание национальные батальоны, которые не подчиняются центральной власти", - отметил он.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Алесин уверен, что на процесс переговоров серьезно влияют США и коллективный Запад. "Вопрос о войне и мире переговорщики не решат, потому что уже эти...
 
Новости дня
Новости политики
 
Петровский: поставка Западом вооружения в Украину направлена на разжигание терроризма
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Новости Политики

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by