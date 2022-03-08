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Политическая жертва Запада. Политолог о роли Зеленского

08.03.2022 18:03 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Украины является политической жертвой Запада. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился политолог, эксперт общественного объединения "Белая Русь" Петр Петровский.

"Давайте посмотрим. Почему Зеленский разрешил эвакуацию граждан только в направлении ЕС. И почему руководство ЕС прямо объявляет определенные планы по приему и набору граждан, высказывая цифры в 5-7 млн человек. Лично у меня складывается впечатление, что Зеленский на сегодняшний день не самостоятельная фигура. Управляют как вооруженными силами Украины, так и гражданской администрацией и всеми соответствующими действиями внешние игроки. Прежде всего заинтересованные в получении дешевой рабочей силы в ЕС. Чтобы решить свои так называемые демографические проблемы", - сказал Петр Петровский.

По его словам, Президент Украины является инструментом этих внешних игроков. "Он недоговороспособен и даже, к сожалению, не понимает своей роли как сакральной политической жертвы всей этой системы. Когда Украина нужна Западу как источник дешевой рабочей силы", - констатировал политолог.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По словам политолога, Президент Украины является инструментом этих внешних игроков.
 
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