Политическая жертва Запада. Политолог о роли Зеленского

Источник материала: БелТА

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Украины является политической жертвой Запада. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился политолог, эксперт общественного объединения "Белая Русь" Петр Петровский.

"Давайте посмотрим. Почему Зеленский разрешил эвакуацию граждан только в направлении ЕС. И почему руководство ЕС прямо объявляет определенные планы по приему и набору граждан, высказывая цифры в 5-7 млн человек. Лично у меня складывается впечатление, что Зеленский на сегодняшний день не самостоятельная фигура. Управляют как вооруженными силами Украины, так и гражданской администрацией и всеми соответствующими действиями внешние игроки. Прежде всего заинтересованные в получении дешевой рабочей силы в ЕС. Чтобы решить свои так называемые демографические проблемы", - сказал Петр Петровский.

По его словам, Президент Украины является инструментом этих внешних игроков. "Он недоговороспособен и даже, к сожалению, не понимает своей роли как сакральной политической жертвы всей этой системы. Когда Украина нужна Западу как источник дешевой рабочей силы", - констатировал политолог.-0-