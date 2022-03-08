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Подарки от Президента Беларуси передали получившим приют в Гомельской области семьям украинцев
08.03.2022 19:39 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поздравления и подарки от Президента Беларуси Александра Лукашенко передали семьям украинцев, получившим приют в Гомельской области. Об этом информирует Telegram-канал "Пул Первого", сообщает БЕЛТА.
"8 марта в санатории, где временно разместились женщины с детьми, встречали гостей. Подарки от президента вручил инспектор по Гомельской области Николай Рогащук", - информирует ресурс.-0-
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"8 марта в санатории, где временно разместились женщины с детьми, встречали гостей. Подарки от президента вручил инспектор по Гомельской области Николай Рогащук", -...
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