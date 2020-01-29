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На Дубровенском льнозводе ведётся строительство очередного сырьевого склада

29.01.2020 — Новости регионов | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

На Дубровенском льнозводе ведётся строительство очередного сырьевого склада

Дубровенский льнозавод реализует важный проект — здесь ведется строительство четвертого по счету склада (шахи) для хранения сырья.

— Пока на предприятии имеется три шахи вместимостью 2,5 тыс. тонн каждая.  И того — 7,5 тыс. тонн, — говорит директор завода Анатолий Босенков. — Этого недостаточно, ведь ежегодно в  среднем мы заготавливаем 12 тыс. тонн льнотресты.  Часть урожая вынуждены хранить в неприспособленных условиях.

Неслучайно Правительством было принято решение о строительстве нового помещения с привлечением льготного кредита и за счет собственных средств предприятия.

—Нас включили в Государственную программу развития аграрного бизнеса, — констатирует руководитель завода. — Общая стоимость всех работ по реализации проекта — 2,5 млн. рублей. Порядка 70% от этой суммы кредитует Банк развития. Остальное — собственные средства.   

На сегодняшний день выполнена вертикальная планировка, залиты фундаменты под колонны и противопожарные стены, ведется кладка и работы по выносу инженерных коммуникаций. Параллельно идет сборка ферм перекрытия. На следующей неделе, по словам Анатолия Босенкова, установят все колонны. Ориентировочные сроки окончания работ — 2 квартал 2020 года.

Ольга ЛЕБЕДЕВА.

 
 
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Дубровенский льнозавод реализует важный проект — здесь ведется строительство четвертого по счету склада (шахи) для хранения сырья. — Пока на
 
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