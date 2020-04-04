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Ночное такси в Докшицах к вашим услугам

04.04.2020 — Новости регионов | Новости Докшицы  
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Источник материала: Новости Докшицы

Ночное такси в Докшицах к вашим услугам

И в дождь, и в снег такси Александра Гмырака — к вашим услугам

Мечта Александра Гмырака открыть собственное дело, которое бы приносило дополнительный доход, сбылась месяц назад. Он зарегистрировался как индивидуальный предприниматель и стал оказывать услуги такси. Если кто уже видел в райцентре Фольксваген Шаран черного цвета с рекламным тюнингом, то это и есть автомобиль Александра.

– Конечно, стать таксистом было не так и просто, как казалось на первый взгляд, – признается частник. – Автомобиль у меня уже был, однако, чтобы довести его, скажем, почти до идеального состояния, потребовалось вложить деньги, на которые закупил новые запчасти, таксометр и много чего другого.

После того, как полностью оборудовал свой легковой транспорт, а также окончил курсы таксистов в Витебске, Александр начал принимать первые заказы от клиентов.

Таксист, кстати, работает заготовителем в Докшицком филиале облпотребсоюза. Поэтому график работы его как водителя особенный.

С понедельника по четверг, а также в воскресенье, вызвать такси можно с 18.00 до 24.00 часов, в пятницу и субботу – с 18.00 до 6.00 часов. Днем поездка, если расстояние не превышает двух километров, будет стоить четыре рубля, а в ночное время – пять рублей. Если найдутся такие пассажиры, которым нужно, например, съездить в столицу, то за поездку туда и обратно Александр возьмет 150 рублей. За час простоя авто таксисту нужно заплатить восемь рублей.

Сегодня такси – отличная альтернатива и удобный способ добраться в нужное место, если нет возможности или желания воспользоваться личным автомобилем. Поэтому лучший вариант – это позвонить Александру Гмыраку по номеру 8 (029) 295-01-25. Профессиональный водитель всегда следит за техническим состоянием авто. Если вы с детьми, предлагает специальные удерживающие кресла. Новоиспеченный таксист стремится делать все, чтобы его пассажиры остались довольными.

УНП 391079204.

Татьяна ПОДБЕРЕЗКАЯ.

Фото автора.

 

 
Теги: Витебск
 
 
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Мечта Александра Гмырака открыть собственное дело, которое бы приносило дополнительный доход, сбылась месяц назад. Он зарегистрировался как индивидуальный...
 
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